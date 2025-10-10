In una toccante lettera, Indy chiede quante grandi performance animali devono essere ancora trascurate prima che l'Academy presti la sua attenzione agli attori animali. Mossa senza precedenti in vista degli Oscar 2026. A lanciare l'appello all'Academy per una maggior inclusione è la star di Good Boy in persona, il cane Indy, il quale chiede che anche gli animali siano candidabili al premio per il miglior attore. In una lettera aperta all'Academy Indy, protagonista di uno degli horror più attesi della stagione, ha chiesto l'inclusione degli attori animali nelle categorie recitative, sostenendo che è giunto il momento che Hollywood dia ai suoi artisti a quattro zampe il riconoscimento che meritano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, Indy il cane star di Good Boy chiede il Premio al miglior animale: "Lanciateci un osso"