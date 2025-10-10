Orrore sul Garda donna trovata legata e priva di sensi | 2 arresti per sequestro tortura e violenza sessuale

Due italiani arrestati a Polpenazze del Garda per sequestro, tortura e violenza sessuale ai danni di una donna brasiliana. Indagini in corso.

orrore garda donna trovataOrrore sul Garda, donna trovata legata e priva di sensi: 2 arresti per sequestro, tortura e violenza sessuale - Due italiani arrestati a Polpenazze del Garda per sequestro, tortura e violenza sessuale ai danni di una donna brasiliana. Si legge su virgilio.it

orrore garda donna trovataOrrore sul Garda, sequestrata, costretta ad assumere droga e violentata: una donna abbandonata legata in strada. I carabinieri hanno individuato i responsabili - Dopo complesse indagini, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le Indagini preliminari, nei confronti di due ... Lo riporta ildolomiti.it

