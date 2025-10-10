Oroscopo Pesci di Paolo Fox | le previsioni di oggi 10 ottobre 2025
Cari Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Nettuno, è il simbolo del mistero, dell’intuizione e della profondità emotiva. Voi, nati sotto il segno dei Pesci, avete sempre avuto una connessione particolare con l’universo, una sensibilità acuta che vi permette di percepire le sfumature più delicate del mondo attorno a voi. La vostra natura empatica vi rende delle vere e proprie calamite per le emozioni, siano esse di gioia o di dolore, e questa vostra capacità di sintonizzarvi con gli altri può essere sia una benedizione che una sfida. Avete il dono di vedere oltre le apparenze, di toccare l’anima delle persone e di comprenderle a un livello profondo. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - pesci
Oroscopo 19 Luglio 2025 | Luna in Pesci e Emozioni a Fiori di Pelle
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 18 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 19 luglio 2025
Oroscopo di oggi – 8 ottobre 2025 Sole in Bilancia, Luna in Acquario (fino a sera), poi entra in Pesci. Giornata di passaggio: dall’innovazione alla sensibilità. Mercurio in Vergine mantiene la mente pratica e attenta ai dettagli. Ariete: Energia per condivider - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di Paolo Fox del 10 ottobre: Luna contro i Pesci - Cancro – Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox, in amore hai già ricevuto un segnale importante o hai fatto una mossa audace. Come scrive ilsipontino.net
Oroscopo Pesci di oggi 10 ottobre - Consulta l'oroscopo Pesci a cura di Paolo Fox di oggi, 10 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... Scrive corriere.it