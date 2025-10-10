Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 11-12 ottobre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. Sabato è l'ultimo giorno con la Luna in Gemelli, perché domenica l'astro argentato entra nella casa del Cancro. Tutto torna a girare. Approfondiamo le previsioni astrologiche del weekend. Oroscopo Paolo Fox 11-12 ottobre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: in queste 48 ore stai alla larga dalle tensioni di coppia. Paolo Fox sconsiglia di essere impulsivi e polemici. Tieni conto di qualche contrattempo nella giornata di domenica. Lavoro: sei in attesa di novità. A seconda del livello di energia che avrai, tanto otterrai. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche weekend 11-12 ottobre 2025