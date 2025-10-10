Oroscopo di Paolo Fox per oggi 10 ottobre | Acquario leggero buon intuito per l’Ariete
cco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 10 ottobre! Questo venerdì apre una fase di passaggio importante: le stelle spingono a tirare le somme e a guardare avanti con occhi nuovi. Dopo giorni intensi, arriva una luce di chiarezza che aiuta a capire cosa vale davvero e cosa invece è arrivato al capolinea. È il momento perfetto per tagliare rami secchi e far spazio al nuovo. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 10 ottobre 2025, segno per segno. La Luna in aspetto positivo stimola la sensibilità e favorisce il dialogo, soprattutto nelle relazioni che hanno vissuto momenti di incertezza. In amore emergono emozioni più sincere, nei rapporti di coppia si può ricostruire equilibrio, mentre per i single l’atmosfera è propizia a nuovi incontri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
