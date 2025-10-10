Oroscopo di oggi venerdì 10 ottobre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 10 ottobre, gli astri offrono preziosi consigli per ogni segno zodiacale. L'Ariete è guidato da altruismo e generosità, mentre il Toro può incontrare una nuova opportunità sentimentale. I Gemelli trovano supporto morale in famiglia, e il Cancro cerca equilibrio tra intuizioni e praticità. Il Leone è pronto ad affrontare ostacoli, la Vergine deve essere più flessibile, e la Bilancia affronta una giornata lavorativa complessa. Lo Scorpione è invitato a riflettere, il Sagittario si concentra su cambiamento e crescita, mentre il Capricorno deve chiarire questioni di coppia. L'Acquario trova serenità dopo spese eccessive, e i Pesci possono realizzare vecchi progetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

