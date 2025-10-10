Oroscopo Acquario di Paolo Fox | le previsioni di oggi 10 ottobre 2025
Caro Acquario, come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così tu, segno d’aria ma legato profondamente all’elemento dell’acqua, sei in una costante ricerca di rinnovamento e comprensione. L’Acquario è noto per la sua mente aperta, la sua innata curiosità e il desiderio di spingersi oltre i confini tradizionali della società e delle convenzioni. Sotto l’influenza di Urano, pianeta delle sorprese e dell’innovazione, sei spesso un passo avanti rispetto agli altri, anticipando le tendenze e vedendo possibilità dove gli altri vedono ostacoli. La tua natura è contraddittoria: da un lato hai un profondo bisogno di indipendenza e libertà, dall’altro hai un altrettanto forte desiderio di connessione e comunità. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - acquario
