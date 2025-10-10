oroscopo 10 12 ottobre 2025

Ariete. Energia e slancio ti accompagnano: potresti sentirti spinto a prendere iniziative che rimandavi. In amore, lascia spazio al dialogo più che all’impulso. Sul lavoro, agisci con concretezza, ma valuta bene i dettagli. Toro. Questo weekend invita alla riflessione: non affrettare le scelte, soprattutto in ambito sentimentale o decisioni concrete. Prenditi un momento per recuperare e concederti piccoli piaceri per ritrovare equilibrio. Gemelli. Le occasioni di socialità sono favorite: incontri, conversazioni, scambi intellettuali potrebbero portare nuove idee. In campo sentimentale, sii chiaro e diretto per evitare malintesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

