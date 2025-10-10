Origi ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan | ecco cosa si risparmierebbe

Calciomercato Milan, Origi e i rossoneri sarebbero a un passo dall'accordo per la risoluzione del contratto del calciatore belga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Origi, ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan: ecco cosa si risparmierebbe

In questa notizia si parla di: origi - dettagli

Origi vicino all'addio al Milan. Ci sarebbe stata un'accelerazione che potrebbe collocare una pietosa pietra su tutta la faccenda. Da quanto filtra, mancherebbero soltanto alcuni dettagli legali per potersi dire addio in anticipo rispetto a giugno 2026. [ Gazzetta ] - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta: Milan-Origi, ora l’addio è più vicino. Ultimi dettagli legali per arrivare alla risoluzione - X Vai su X

Origi, finalmente è addio? La Gazzetta: "La risoluzione è a un passo" - L'estate rossonera è stata caratterizzata da un mercato in uscita davvero massiccio: tra esuberi, calciatori fuori dal progetto e altri ceduti di fronte a offerte ... Scrive milannews.it

Milan-Origi, c’è la svolta: accordo raggiunto per la risoluzione - Divock Origi e il Milan sembrano aver trovato l'accordo per la risoluzione anticipata del contratto: ecco cosa manca. Riporta spaziomilan.it