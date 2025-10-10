Origi ai dettagli la risoluzione contrattuale con il Milan | ecco cosa si risparmierebbe

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Origi e i rossoneri sarebbero a un passo dall'accordo per la risoluzione del contratto del calciatore belga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

