Destino? Forse. Alcuni ratti talpa trascorrono l’intera esistenza a pulire le latrine della colonia. Non è fantascienza, ma la realtà emersa da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances, che getta nuova luce sulla complessa organizzazione sociale di questi straordinari roditori. Già, perché questi animali hanno una rigorosa struttura con compiti molto precisi. I ratti talpa nudi (Heterocephalus glaber) sono piccoli mammiferi quasi completamente privi di pelo che vivono in vaste reti di tunnel sotterranei, organizzati in colonie che possono raggiungere diverse centinaia di individui e estendersi per chilometri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ordine, turni e pulizie di gruppo: i ratti talpa nudi hanno inventato il lavoro di squadra (e sono organizzatissimi)