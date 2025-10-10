Ordine turni e pulizie di gruppo | i ratti talpa nudi hanno inventato il lavoro di squadra e sono organizzatissimi

Cultweb.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Destino? Forse. Alcuni ratti talpa trascorrono l’intera esistenza a pulire le latrine della colonia. Non è fantascienza, ma la realtà emersa da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances, che getta nuova luce sulla complessa organizzazione sociale di questi straordinari roditori. Già, perché questi animali hanno una rigorosa struttura con compiti molto precisi. I ratti talpa nudi (Heterocephalus glaber) sono piccoli mammiferi quasi completamente privi di pelo che vivono in vaste reti di tunnel sotterranei, organizzati in colonie che possono raggiungere diverse centinaia di individui e estendersi per chilometri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ordine turni e pulizie di gruppo i ratti talpa nudi hanno inventato il lavoro di squadra e sono organizzatissimi

© Cultweb.it - Ordine, turni e pulizie di gruppo: i ratti talpa nudi hanno inventato il lavoro di squadra (e sono organizzatissimi)

In questa notizia si parla di: ordine - turni

Medici stranieri senza titoli per coprire i turni: Ordine e sindacati contro la Regione Veneto

FonSai mette ordine tra le società del gruppo - I soci di Holding assicurazioni affinity group hanno convocato per il 29 luglio a Torino l'assemblea straordinaria presieduta da Pier Giorgio Bedogni con all ... Come scrive milanofinanza.it

Turni di pulizie degli studenti negli spogliatoi per sopperire alla - La nuova procedura è entrata in vigore la scorsa settimana alla scuola media di Preganziol ma non è stata previamente concordata con i genitori. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ordine Turni Pulizie Gruppo