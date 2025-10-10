Ordigno incendiario contro la caserma dei carabinieri di Borgo | condannato a 2 anni e 4 mesi

È stato condannato a 2 anni e 4 mesi, in rito abbreviato, Antonio Recati, 30 anni, con l'accusa, nella notte del 13 gennaio, di aver lasciato di fronte alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo un contenitore pieno di benzina, dandogli fuoco con un indumento intriso di liquido. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

