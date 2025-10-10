Ordigno bellico da disinnescare allo snodo dell' A4 | chiude un tratto per chi viaggia verso Milano

Un ordigno bellico da disinnescare in un'area di snodo lungo l’autostrada A4, all'altezza di Verona, e chiusure programmate con modifiche alla viabilità anche per chi viaggia verso Milano. Autostrade per l'Italia ha comunicato che per la giornata di domenica 19 ottobre è prevista la chiusura di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it