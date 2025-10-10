Orario Juventus Women Como | tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere in campionato

Orario Juventus Women Como: tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere di Canzi in campionato. Archiviata la notte di Champions, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus Women. Le bianconere di Massimiliano Canzi sono pronte a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A, e lo faranno in casa contro il Como. La partita si disputerà domani, sabato 11 ottobre, e l’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per il primo pomeriggio, con il fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. La sfida si giocherà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, che ospiterà le campionesse d’Italia in questa nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

