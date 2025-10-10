Orario Juventus Women Como | tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere in campionato
Orario Juventus Women Como: tutti i dettagli sulla sfida delle bianconere di Canzi in campionato. Archiviata la notte di Champions, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus Women. Le bianconere di Massimiliano Canzi sono pronte a tornare in campo per la seconda giornata di Serie A, e lo faranno in casa contro il Como. La partita si disputerà domani, sabato 11 ottobre, e l’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per il primo pomeriggio, con il fischio d’inizio in programma alle ore 15:00. La sfida si giocherà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, che ospiterà le campionesse d’Italia in questa nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: orario - juventus
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Juventus Next Gen Pro Vercelli: orario, streaming LIVE e diretta tv. Quando e dove vederla
Juventus Next Gen Novara Coppa Italia Serie C: si giocherà all’Allianz Stadium! Ufficiali data e orario del Primo Turno Eliminatorio
Serie A Women | Data e orario di Juventus-Ternana La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato nella giornata odierna date e orari della quarta giornata della Serie A Women 2025/2026 in programma nel primo fine settimana di novembre. - facebook.com Vai su Facebook
Orario #JuventusNextGen #Ravenna ? Quando si gioca il match ? - X Vai su X
Dove vedere Juventus Women - Como: info su diretta tv e streaming sul match di Serie A femminile - Como di sabato 11 ottobre 2025 in TV e streaming su DAZN: orario, info e come seguire la Serie A femminile ... Si legge su tag24.it
Serie A Women, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv - 0 che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, la Juventus Women torna in campo con l’obiettivo di sbloccarsi subito. Secondo torinotoday.it