Opere pubbliche Porcari pronto a investire quasi tre milioni di euro
Il Comune di Porcari investirà 2.770.000 euro nel 2025 per opere pubbliche. Il programma triennale ha avuto semaforo verde, ma ovviamente il settore di maggiore rilievo è quello del corrente anno, rispetto al 2026, quando saranno incrementati gli investimenti negli interventi di questo anno e del 2027, quando sono previste le elezioni amministrative. Scendiamo nel dettaglio. Per la caserma dei Carabinieri, attesa da decenni e adesso con lo start al cantiere, saranno spesi 650 mila euro nel 2025 e 1.150.000 nel 2026. Sempre nel 2025 verranno impiegati 350 mila euro nella manutenzione delle strade, asfaltature e rifacimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
