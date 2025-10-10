Operazione sicurezza | Montecatini il centro passato al setaccio
Montecatini Terme, 10 ottobre 2025 – La polizia di Stato intensifica i controlli per la repressione e la prevenzione dei reati nelle zone più calde della città. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno recentemente svolto un servizio straordinario di controllo del territorio di Montecatini che ha visto impiegati anche poliziotti appartenenti al Reparto prevenzione crimine Toscana e alla squadra cinofili antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Firenze. Il servizio, predisposto allo scopo di contrastare episodi criminali capaci di causare allarme sociale, come i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, si è concentrato nella zona dietro la basilica di Santa Maria Assunta, nell’area che comprende la piazzetta Celli, via Garibaldi, via Cavour, piazza del Popolo e la stazione ferroviaria Montecatini Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
