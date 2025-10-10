Operazione interforze in città | strade attività commerciali e parchi passati al setaccio
Non accenna a placarsi l’impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità in città. L’ultima attività straordinaria di controllo del territorio è stata messa in atto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre, nel cuore della zona Gad, al parco Coletta e nei parchi di piazzetta Toti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: interforze - citt
#Caivano, #altoimpatto all'alba- Operazione interforze dopo gli ultimi gravi avvenimenti in città - facebook.com Vai su Facebook