Operazione interforze contro le scorribande dei motorini a Scampia 

Un'operazione congiunta di controllo del territorio finalizzata a contrastare le scorribande di persone a bordo di ciclomotori e scooter è stata condotta a Scampia dal personale dell'unità operativa del quartiere della Polizia Locale, dagli agenti del Commissariato di zona di Pubblica sicurezza e dai carabinieri della locale Stazione. L'attività ha interessato via Ernesto Rossi, via Eugenio Colorni e via Ghisleri, strade in cui il fenomeno è maggiormente diffuso, come segnalato anche da diversi residenti. Nel corso dei controlli sono state identificate 104 persone e verificati 77 veicoli, con risultati significativi: 8 mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 7 sequestrati.