Operazione antibracconaggio a Candia | sequestrate due gabbie trappola per mammiferi
ANCONA - Nella mattinata di domenica scorsa si è svolta una importante operazione antibracconaggio da parte delle Guardie Venatorie del WWF di Ancona, finalizzata alla ricerca di trappole vietate utilizzate dai bracconieri per la cattura illegale di mammiferi protetti. Le Guardie Venatorie del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Operazione antibracconaggio, denunciato un cacciatore - Operazione antibracconaggio è stata conclusa nei giorni scorsi da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Moso in Passiria e del personale del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di ... Da ansa.it