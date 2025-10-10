Operazione al cuore con la tecnica dell’ibernazione intervento innovativo del dottor Murzi
Forte dei Marmi, 10 ottobre 2025 – Ha operato al cuore un paziente con la tecnica dell’ibernazione, così salvandogli la vita. Il dottor Michele Murzi è stato contattato dall’ospedale di Ruse, in Bulgaria, per un intervento ad alta specializzazione: il Frozen Elephant Trunk. E così, assieme ai colleghi dell’Università Umbal Medica Ruse, ha partecipato a un’operazione di 10 ore, con utilizzo di ipotermia e sospensione di circolazione sanguigna per circa 30 minuti. L’intervento si è concluso con successo ed è stato un traguardo importante: il secondo caso in assoluto in Bulgaria e il primo per l’Ospedale di Ruse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
