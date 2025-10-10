Operaio sale su una gru e minaccia di gettarsi | Non mi pagano

Arquata (Ascoli), 10 ottobre 2025 – È salito su una gru in un cantiere ad Arquata del Tronto per protestare per il mancato pagamento del lavoro fin qui svolto. Sta accadendo in queste ore a Spelonga, frazione del paese dell’entroterra piceno tra i più colpiti dal terremoto del 2016. Un operaio di una ditta appaltatrice di lavori di ristrutturazione post sisma, improvvisamente è salito sulla gru alta circa una quindicina di metri lamentando il mancato pagamento delle spettanze. Una situazione che sarebbe comune anche agli altri operai della stessa ditta, presenti nel cantiere che riguarda un aggregato di più abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

