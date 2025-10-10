Operaio non fu informato sulla malattia e morì pochi mesi dopo condannati gli ospedali Villa Sofia-Cervello

A Giuseppe Canino, operaio al Cantiere navale, non venne diagnosticata in tempo la propria malattia. Ricoverato all’ospedale Villa Sofia-Cervello nel gennaio del 2015, gli fu riscontrato un mesotelioma sarcomatoso, ma il referto istologico non gli venne comunicato. Quel risultato arrivò tardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

