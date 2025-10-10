Openda schierato titolare dal Belgio? Scelta a sorpresa di Rudi Garcia sull’attaccante della Juve | ecco la scelta ufficiale

Openda schierato titolare dal Belgio? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni ufficiali della partita contro la Macedonia del Nord. Scelte fatte per il Belgio. Nella sfida al vertice del Gruppo J di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Macedonia del Nord, l’attaccante della Juventus, Loïs Openda, partirà dalla panchina. Una decisione puramente tecnica da parte del commissario tecnico Rudi Garcia, in una partita che per i Diavoli Rossi è di fondamentale importanza. Il match, in programma a Gand, è un vero e proprio scontro diretto. La Macedonia del Nord guida a sorpresa il girone, e per il Belgio è un’occasione d’oro per effettuare il sorpasso e prendersi la testa della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

