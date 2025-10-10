Openda schierato titolare dal Belgio? Scelta a sorpresa di Rudi Garcia sull’attaccante della Juve | ecco la scelta ufficiale
Openda schierato titolare dal Belgio? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni ufficiali della partita contro la Macedonia del Nord. Scelte fatte per il Belgio. Nella sfida al vertice del Gruppo J di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Macedonia del Nord, l’attaccante della Juventus, Loïs Openda, partirà dalla panchina. Una decisione puramente tecnica da parte del commissario tecnico Rudi Garcia, in una partita che per i Diavoli Rossi è di fondamentale importanza. Il match, in programma a Gand, è un vero e proprio scontro diretto. La Macedonia del Nord guida a sorpresa il girone, e per il Belgio è un’occasione d’oro per effettuare il sorpasso e prendersi la testa della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: openda - schierato
Avrei schierato un 3-5-2 con Openda e Vlahovic di punta per avere Yildiz, Cisco e David freschi contro il MIlan. Boh. - X Vai su X
Juventus-Milan è anche la partita SENZA centravanti decisivi! Christian Pulisic vale tutte le 4 punte di Milan e Juventus: i numeri sommati di Vlahovic, David, Openda e Gimenez sono praticamente uguali (1 assist in più) a quelli dell'attaccante americano che - facebook.com Vai su Facebook
Openda a Torino è ancora un fantasma: con il Belgio per ritrovare fiducia e gol - L’inizio di stagione di Lois Openda con la Juventus non è stato all’altezza delle aspettative. Si legge su tuttojuve.com
Openda di nuovo titolare o va in panchina? Tudor sembra avere già deciso: come verrà utilizzato il belga in Villarreal Juve - Openda, dopo la prestazione poco brillante in campionato, si prepara a cedere il posto da titolare a Jonathan David nella trasferta contro il Villarreal Le recenti uscite della Juventus hanno messo in ... Segnala juventusnews24.com