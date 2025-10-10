Openda momento complicato anche in Nazionale? Le ultime dal Belgio in vista della sfida contro la Macedonia del Nord

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda potrebbe partire dalla panchina anche nella sfida tra Belgio e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni Mondiali. Le ultime. Un digiuno dal gol che si fa sempre più pesante e che, inevitabilmente, estende i suoi effetti anche fuori dai confini italiani. Il complicato avvio di stagione di Loïs Openda con la maglia della Juventus potrebbe avere ripercussioni dirette anche sul suo status nella nazionale del Belgio. L’attaccante, infatti, è a forte rischio panchina nella delicata sfida di questa sera contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’indiscrezione arriva direttamente dal Belgio, lanciata dal portale DHNet. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda momento complicato anche in nazionale le ultime dal belgio in vista della sfida contro la macedonia del nord

© Juventusnews24.com - Openda, momento complicato anche in Nazionale? Le ultime dal Belgio in vista della sfida contro la Macedonia del Nord

In questa notizia si parla di: openda - momento

Openda alla Juve: contatti in corso col Lipsia, i tedeschi aprono a queste due formule. Conferme anche dalla Germania, rivelato questo scenario al momento

Juve Milan, Tuttosport netto: «Openda-Nkunku, pagati da top player ma 80 milioni in panchina…». Dentro al momento dei due centravanti

openda momento complicato nazionaleNazionali Juve: la convocazione di questi quattro bianconeri da medicina per guarire dalle difficoltà nel club. Chi può beneficiarne - Nazionali Juve, l’analisi del Corriere: David, Vlahovic, Openda e Koopmeiners cercano il rilancio con le rispettive selezioni dopo un avvio complicato Una pausa che, per alcuni, arriva nel momento mig ... Scrive juventusnews24.com

openda momento complicato nazionaleOpenda a Torino è ancora un fantasma: con il Belgio per ritrovare fiducia e gol - L’inizio di stagione di Lois Openda con la Juventus non è stato all’altezza delle aspettative. Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Openda Momento Complicato Nazionale