Openda Juventus continua il momento così così dell’attaccante | non incide nemmeno in Belgio Macedonia Cosa è successo

Openda Juventus, neanche la nazionale lo sblocca: entra ma non incide nello 0-0 contro la Macedonia del Nord, solo un tiro in porta per lui. La sosta per le nazionali doveva essere una boccata d’ossigeno, un’occasione per ritrovare fiducia e il feeling con il gol. Per Loïs Openda, invece, si è trasformata nell’ennesima prestazione incolore di un avvio di stagione decisamente complicato. L’attaccante della Juventus non è riuscito a incidere neanche con la maglia del suo Belgio. Openda Juve: un’altra prova incolore. Nella sfida di questa sera tra il Belgio e la Macedonia del Nord, terminata a sorpresa con il risultato di 0-0, Openda è subentrato al 59? minuto al posto dell’ex milanista Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juventus, continua il momento così così dell’attaccante: non incide nemmeno in Belgio Macedonia. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: openda - juventus

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Openda Juventus, è l’ultima idea per l’attacco bianconero! Il nome gasa ma c’è stato solo un sondaggio: potrebbe arrivare a Torino se… I dettagli

Juventus, blitz per Openda: 3 affari in attacco

Juventus, Trezeguet: "Openda e David devono capire che il campionato italiano è diverso" #SkySport - X Vai su X

La formazione ufficiale dei bianconeri per Juventus-Milan Prima da titolare in questa stagione per Rugani, che guiderà la difesa. A centrocampo Mckennie sostituisce Thuram. Davanti David vince il ballottaggio con Vlahovic e Openda. #Juventus #JMania - facebook.com Vai su Facebook

Condò: "La Juventus al momento è ancora un gran casino, da Openda e David ci aspettavamo di più" - Anche il giornalista Paolo Condò ha parlato della Juventus durante il Festival dello Sport, che si sta svolgendo al Teatro Sociale di Trento. Lo riporta tuttojuve.com

Moggi: "Juventus non è da Scudetto. Openda e David al momento sono da archiviare, Vlahovic non segna più" - Sulle pagine di Libero, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è tornato sulla sfida contro il Milan terminata 0- Si legge su tuttojuve.com