Openda Juventus continua il momento così così dell’attaccante | non incide nemmeno in Belgio Macedonia Cosa è successo

Openda Juventus, neanche la nazionale lo sblocca: entra ma non incide nello 0-0 contro la Macedonia del Nord, solo un tiro in porta per lui. La sosta per le nazionali doveva essere una boccata d’ossigeno, un’occasione per ritrovare fiducia e il feeling con il gol. Per  Loïs Openda, invece, si è trasformata nell’ennesima prestazione incolore di un avvio di stagione decisamente complicato. L’attaccante della  Juventus  non è riuscito a incidere neanche con la maglia del suo  Belgio. Openda Juve: un’altra prova incolore. Nella sfida di questa sera tra il  Belgio  e la  Macedonia del Nord, terminata a sorpresa con il risultato di 0-0,  Openda  è subentrato al 59? minuto al posto dell’ex milanista  Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

