Openda impegnato col Belgio l’augurio della Juve per l’attaccante bianconero | la FOTO pubblicata sui social
Openda impegnato col Belgio: la FOTO pubblicata dalla Juventus per l’attaccante bianconero, ecco il messaggio. Serata di impegni internazionali per i giocatori della Juventus sparsi per l’Europa. Tra i protagonisti più attesi c’è Loïs Openda, convocato dalla nazionale del Belgio per la delicata sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Macedonia del Nord. In vista del match, il club bianconero ha voluto mandare il suo personale in bocca al lupo all’attaccante. Con un post sui propri canali social, la Juve ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento per il suo giocatore, accompagnato da una sua foto con la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
