OpenAI ci aveva promesso una superintelligenza Per ora ci ha dato i deepfake

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda guidata da Sam Altman ha lanciato Sora 2, un versione avanzata della sua intelligenza artificiale capace di trasformare un testo o un’immagine in un video realistico con audio sincronizzato. Sora 2 ha prodotto, in pochi giorni, una quantità enorme di deepfake che ha. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it

