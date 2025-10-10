OpenAI ci aveva promesso una superintelligenza Per ora ci ha dato i deepfake
L’azienda guidata da Sam Altman ha lanciato Sora 2, un versione avanzata della sua intelligenza artificiale capace di trasformare un testo o un’immagine in un video realistico con audio sincronizzato. Sora 2 ha prodotto, in pochi giorni, una quantità enorme di deepfake che ha. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: openai - aveva
I genitori di un ragazzo morto suicida hanno fatto causa a OpenAI: il figlio aveva parlato a ChatGPT dei suoi piani per uccidersi
Sora 2 è disponibile, ed è incredibile! OpenAI ha appena lanciato Sora 2 e le novità sono incredibili! L’intelligenza artificiale che più di un anno fa aveva spaccato il mondo torna con un upgrade che promette di ridefinire ancora una volta i confini della creati - facebook.com Vai su Facebook
"Per la prima volta #OpenAI comprerà direttamente da #Nvidia": Jensen Huang spiega perché la nuova partnership con la società guidata da Sam Altman è diversa. Nvidia ha annunciato a settembre che prevede di investire fino a 100 miliardi di dollari in Ope - X Vai su X
Nvidia investirà fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI, verso la superintelligenza - OpenAI e Nvidia hanno annunciato oggi una lettera di intenti per una partnership strategica storica volta a implementare almeno 10 gigawatt di sistemi Nvidia per l'infrastruttura di intelligenza ... Secondo huffingtonpost.it
OpenAI da record, ma ora il mercato teme una bolla - Negli ultimi 25 anni, ogni volta che il settore tecnologico ha guidato rialzi sproporzionati a Wall Street gli analisti hanno avvertito del rischio di una bolla. Come scrive ilmessaggero.it