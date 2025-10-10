One Match Only – Bryan Danielson vs Nigel McGuinness – ROH Unified 2006

. Ci sono giorni che restano fermi nel tempo, come se il mondo intero smettesse di girare per un’ora soltanto. È il 12 agosto del 2006, e la Ring of Honor ha deciso di varcare l’oceano, di attraversare l’Atlantico per portare il suo ideale di wrestling in Inghilterra, al  Liverpool Olympia. Fuori piove leggero, quella pioggia inglese che non bagna mai davvero ma che entra nelle ossa, e dentro quell’edificio antico e stanco si respira un’attesa che somiglia a silenzio. È la sera di  Unified. E sul ring stanno per incontrarsi  Bryan Danielson  e  Nigel McGuinness. Non è solo una sfida di cintura contro cintura – ROH World Title contro Pure Title – ma l’incrocio di due visioni del mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

