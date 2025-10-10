Omicidio di Renzo Cristofori a Caprarola il testimone | Ho sentito urlare Questo è per gli infami
Renzo Cristofori e Ian Patrick Sardo si sono incontrati la mattina dell'omicidio, come documentato dalle telecamere di sorveglianza presenti nel centro di Caprarola. Intorno alle 10 del 27 novembre si sono incrociati tra via Nicolai e via Milazzo mentre il 68enne, che la sera verrà ucciso con una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Omicidio Renzo Cristofori, il pm: "Due testimoni oculari. Imputato capace di intendere e di volere"
Omicidio a Caprarola, Renzo Cristofori ucciso a tradimento: "Coltello da bistecca al cuore. Non si è difeso"
«Cristofori colpito al cuore con un coltello da bistecca» - La vittima non ha reagito, l'arma trovata dopo tre giorni in un canale di scarico
Al via il processo a Patrick Sardo accusato del delitto di Renzo Cristofori - Madre e sorella della vittima si sono costituite parti civili, respinta analoga richiesta del Comune di Caprarola