Omicidio della vigilessa perizia psichiatrica su Gualandi | Non era violento Tendeva a essere un leader
"Non sono emersi dati che indicano una propensione all’aggressività o a comportamenti violenti", così come non sono emersi "discontrollo o instabilità nelle relazioni". Questo è quanto emerge dalla perizia psichiatrica su Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia locale di Anzola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
