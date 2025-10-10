Omicidio Cleria Mancini | ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’

Omicidio in strada a Lettomanoppello: uccide l’ex moglie e spara al nipote. Un colpo di pistola in pieno centro, poi la fuga armata e la paura che travolge un intero paese. È accaduto a Lettomanoppello, piccolo comune in provincia di Pescara, dove Antonio Mancini, 69 anni, ha ucciso l’ex moglie Cleria, sarta di 65 anni molto conosciuta e stimata in paese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe incontrato la donna per caso lungo la strada e, dopo un violento litigio, le ha sparato al petto a distanza ravvicinata, uccidendola sul colpo. Poi avrebbe puntato l’arma anche contro il nipotino, che si trovava accanto alla nonna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Cleria Mancini: ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’

In questa notizia si parla di: omicidio - cleria

#Attualità #adnkronos #ultimora Femminicidio nel Pescarese, 69enne spara all’ex moglie in strada e la uccide: #ILMONITO (Adnkronos) – Un 69enne di Lettomanoppello (Pescara), Antonio Mancini ha ucciso a colpi di pistola l’ex moglie, Cleria Mancini, 60 an - facebook.com Vai su Facebook

Lettomanoppello: grave episodio coinvolge Cleria Mancini e l’ex marito - Cleria Mancini, 66 anni, è stata coinvolta in un grave episodio con l’ex marito a Lettomanoppello, mettendo in luce criticità nelle misure di prevenzione e protezione delle persone a rischio. Segnala news.fidelityhouse.eu

Parla il figlio di Cleria Mancini: "Papà voleva uccidere anche suo nipote, avevo chiesto di togliergli la pistola" - La drammatica testimonianza di Cosimo Mancini, che parla di una "tragedia annunciata" e rivela che più volte il genitore li aveva minacciati ... Da today.it