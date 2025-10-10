Omicidio Cleria Mancini | ‘Dopo aver ucciso mia madre ha puntato la pistola su mio figlio’

Omicidio in strada a Lettomanoppello: uccide l’ex moglie e spara al nipote. Un colpo di pistola in pieno centro, poi la fuga armata e la paura che travolge un intero paese. È accaduto a Lettomanoppello, piccolo comune in provincia di Pescara, dove Antonio Mancini, 69 anni, ha ucciso l’ex moglie Cleria, sarta di 65 anni molto conosciuta e stimata in paese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe incontrato la donna per caso lungo la strada e, dopo un violento litigio, le ha sparato al petto a distanza ravvicinata, uccidendola sul colpo. Poi avrebbe puntato l’arma anche contro il nipotino, che si trovava accanto alla nonna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

