Omicidio Cinzia Pinna trovati tre bossoli Ragnedda torna in cella la madre | Suicidio? Non ci ha provato bene

10 ott 2025

Proseguono le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo (Sassari), uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre nel casolare di proprietà di Emanuele Ragnedda, reo confesso, nella tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena. Ieri, giovedì 9 ottobre, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Today.it

omicidio cinzia pinna trovatiOmicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato il suicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato il suicidio ... Da tg24.sky.it

omicidio cinzia pinna trovatiOmicidio Cinzia Pinna, l’autopsia non trova prove di stupro: uccisa con tre colpi di pistola al volto - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna al momento escluderebbe lo stupro perché non è stato possibile accertare segni di violenza sessuale ma su questo ... Lo riporta fanpage.it

