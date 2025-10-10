Omicidio Cinzia Pinna trovati tre bossoli Ragnedda torna in cella la madre | Suicidio? Non ci ha provato bene
Proseguono le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo (Sassari), uccisa nella notte tra l'11 e il 12 settembre nel casolare di proprietà di Emanuele Ragnedda, reo confesso, nella tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena. Ieri, giovedì 9 ottobre, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo
"Ha tentato il suicidio? Quando uno non ci riesce vuol dire che non ci ha provato bene. Chi si vuole suicidare, si suicida" Sono le terribili parole della madre di Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne di Arzachena reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinn - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cinzia Pinna, indagata la compagna di Emanuele Ragnedda. La donna è accusata di favoreggiamento. Secondo gli investigatori avrebbe aiutato il compagno a cancellare le tracce ripulendo la scena del crimine - X Vai su X
Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato il suicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in ospedale: avrebbe tentato il suicidio ... Da tg24.sky.it
Omicidio Cinzia Pinna, l’autopsia non trova prove di stupro: uccisa con tre colpi di pistola al volto - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna al momento escluderebbe lo stupro perché non è stato possibile accertare segni di violenza sessuale ma su questo ... Lo riporta fanpage.it