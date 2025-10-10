Pescara - Simone D’Alfonso e Luciana Conte esprimono dolore e chiedono un’azione più incisiva contro disagi sociali e sanitari che possono degenerare in tragedie familiari. Un’intera comunità è sotto shock per il femminicidio avvenuto nel pomeriggio a Lettomanoppello, dove Antonio Mancini, 69 anni, ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie, Cleria, uccidendola davanti a passanti e negozianti. Accanto alla donna c’era anche il nipotino di 12 anni, scampato per miracolo ai proiettili esplosi. L’uomo, dopo la sparatoria, si è dato alla fuga per poi essere arrestato dai carabinieri a Turrivalignani. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Omicidio a Lettomanoppello, il sindaco: “Una ferita profonda per tutta la comunità”