Omesso versamento dell’Iva sequestro di beni per 3 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minuti I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questo ufficio di Procura, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di una società con sede legale a San Tammaro operante nel settore del commercio di apparecchi e accessori di impianti idraulici, nonché del rispettivo rappresentante legale pro tempore, responsabile del reato di omesso versamento dell’IVA. Le misure cautelari reali in rassegna, eseguite dalla Compagnia G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omesso versamento dell’Iva, sequestro di beni per 3 milioni di euro

