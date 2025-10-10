Omar Sy e Sara Giraudeau sono i protagonisti della commedia romantica French Lover su Netflix | perfetta per una serata leggera

Un attore celebre che si innamora di una donna comune. Paparazzi alle calcagna. Mondi opposti che si scontrano e poi si attraggono. La formula non è certo nuova, ma French Lover riesce a rinfrescare il genere grazie all’affascinante presenza sullo schermo di Omar Sy. Il quale ha certamente un grande carisma e lo mette tutto a disposizione di questa nuova commedia romantica targata Netflix che gioca con i cliché del genere senza prendersi troppo sul serio. Grazie anche alla location: il film è ambientato in una Parigi estiva che sembra uscita da una cartolina. La regia è firmata da Nina Rives, al suo esordio sul grande schermo. 🔗 Leggi su Amica.it

