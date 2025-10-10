Omaggio alle creature poetiche di Luigi Riceputi
Due gli appuntamenti presso il "Punto d’ascolto Confcommercio & Spazio-Galleria Fioravanti": oggi e domani, entrambi alle 18, eventi conclusivi di Euritmie per l’estate-autunno, ideati dall’architetta Andrea Pompili e presentati da Marisa Zattini, col sostegno del Comune, dedicati al tema dell’ Amore. Il primo incontro rientra nella sezione "A Viva Voce", è dedicato a Luigi Riceputi (Cesena, 1939) e si configura come un omaggio alle sue composizioni liriche sul tema degli animali, tratte dal libro "Il segno del canto" (Cesena, 1995, Il Vicolo Editore). Un libro che più che un "bestiario" è un vero e proprio "cantico delle creature". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
