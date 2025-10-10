Oltre l' abisso

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo unico tratto da un romanzo onirico di Elisabetta Tagliati, che narra una leggenda dal profondo risvolto spirituale. Elisabetta ed il compositore Perry Magnani sono stati talmente ispirati dalla trama da crearne l'omonima opera rock. La vicenda è un mistero che avvolge una capoclan. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - abisso

’Oltre l’Abisso la Luce’, la mostra di D’Alò a Punta Marina - ’Oltre l’Abisso la Luce’, l’ultima mostra personale dell’artista abruzzese Sonia D’Alò, ha trovato casa (fino al 9 settembre) alla galleria ’Arte & Vacanze’ del Terme beach resort di Punta Marina. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Le foto dell'operazione di soccorso sull'Abisso Paperino - Proseguono incessanti le operazioni di estrazione dell’escursionista ferito attraverso i meandri della grotta dell’Abisso Paperino. Lo riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre Abisso