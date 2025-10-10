Oltre l' abisso
Spettacolo unico tratto da un romanzo onirico di Elisabetta Tagliati, che narra una leggenda dal profondo risvolto spirituale. Elisabetta ed il compositore Perry Magnani sono stati talmente ispirati dalla trama da crearne l'omonima opera rock. La vicenda è un mistero che avvolge una capoclan. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - abisso
A oltre 5.000 metri di profondità, in uno dei luoghi più remoti del Mediterraneo, gli scienziati hanno trovato plastica, metallo, carta e vetro. Nemmeno l’abisso più profondo è rimasto intatto. Un'esplorazione senza precedenti mostra quanto in là sia arrivato l'inqu - facebook.com Vai su Facebook
Umiliazione coloniale o genocidio? È l’abisso morale nel quale siamo precipitati. L’ultimatum disumano è stata la premessa, nella conferenza stampa alla Casa Bianca dell’altro ieri, all’illustrazione del cosiddetto “Piano Trump” per Gaza. Lo coglie soltanto @ - X Vai su X
’Oltre l’Abisso la Luce’, la mostra di D’Alò a Punta Marina - ’Oltre l’Abisso la Luce’, l’ultima mostra personale dell’artista abruzzese Sonia D’Alò, ha trovato casa (fino al 9 settembre) alla galleria ’Arte & Vacanze’ del Terme beach resort di Punta Marina. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Le foto dell'operazione di soccorso sull'Abisso Paperino - Proseguono incessanti le operazioni di estrazione dell’escursionista ferito attraverso i meandri della grotta dell’Abisso Paperino. Lo riporta lastampa.it