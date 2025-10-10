Oltre la superficie | ad Agorà 2025 l’estetica torna scienza

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La medicina estetica chiede oggi più che mai chiarezza, responsabilità e metodo. Non per allarmare, ma per orientare. Perché dietro ogni richiesta c’è una storia personale, e dietro ogni scelta clinica c’è un dovere: garantire risultati misurabili e decisioni consapevoli, senza scorciatoie, senza promesse irrealistiche. Sicurezza che diventa precisione, identità che resta intatta Nel cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

oltre la superficie ad agor224 2025 l8217estetica torna scienza

© Sbircialanotizia.it - Oltre la superficie: ad Agorà 2025 l’estetica torna scienza

In questa notizia si parla di: oltre - superficie

Andare oltre la superficie, alla Fondazione Banco Napoli la scrittura di luce di Monica Biancardi

In 60 anni sulle Alpi italiane è stata persa un'area glaciale di oltre 170 km quadrati, pari alla superficie del lago di Como, il report sui ghiacciai di Legambiente.

Cerca Video su questo argomento: Oltre Superficie Agor224 2025