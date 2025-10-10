Oltre il palco la Women Orchestra porta a scuola musica | diritti ed empowerment femminile

Non solo musica, ma anche formazione per gli studenti. Il progetto della Women Orchestra, ensemble siciliana tutta al femminile, svela ancora una volta la sua anima musicale e sociale insieme. Nata nel 2017, non a caso nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’orchestra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

