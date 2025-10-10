Oltre 700 giorni di guerra | cronistoria mese per mese della guerra a Gaza
Gli attentati del 7 ottobre 2023 hanno riacceso un conflitto mai sopito: dopo il brutale attacco terroristico di Hamas e della Jihad Islamica si è assistito a una sproporzionata risposta di Israele a Gaza, che si è protratta per due anni. Ripercorriamoli insieme. Da ottobre a dicembre 2023 Tutto cominciò quando, il 7 ottobre 2023, Hamas e la Jihad Islamica lanciarono un attacco in Israele, con migliaia di razzi e altrettanti miliziani armati contro i kibbutz del sud del Paese e il festival musicale di Re’im. L’assalto causò la morte di 1.195 persone e il sequestro di altre 251. All’attentato più grave della sua storia, Tel Aviv rispose proclamando lo stato di guerra e bombardando Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it
