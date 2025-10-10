oltre 100 stalli videosorvegliati taglio del nastro alla velostazione

Per andare in stazione a prendere il treno ora si può anche lasciare l’auto a casa. È stata infatti inaugurata la velostazione, il parcheggio custodito per le bici davanti allo scalo. È l’ultimo tassello del maxi investimento da 8,7 milioni sull’hub ferroviario. In particolare si tratta di 7,5 milioni stanziati da Rfi per ciò che riguarda il funzionamento e l’accessibilità della stazione, e di 1,2 milioni messi a disposizione dell’amministrazione. Nessuna interferenza con i lavori della ferrovia: il Comune si è fatto carico di tutto ciò che sta davanti alla stazione, ovvero del rifacimento di piazza XXV Aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

