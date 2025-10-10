Olio folk fest | a Caltabellotta degustazioni mostre e concerto degli Shakalab
Dal 10 al 12 ottobre Caltabellotta ospiterà l’edizione 2025 dell’Olio folk fest, la manifestazione che celebra l’olio extravergine d’oliva, la dieta mediterranea e la lunga vita. Tre giornate ricche di incontri, laboratori, degustazioni e spettacoli che metteranno al centro il legame tra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: olio - folk
Si apre domani a Caltabellotta la manifestazione denominata “Olio Folk Fest” che intende promuovere il pregiato olio che viene prodotto nel piccolo borgo montano. L’iniziativa si svolgerà dal 10 al 12 ottobre e prevede diversi momenti dedicati alle degustazio - facebook.com Vai su Facebook
Olio folk fest: a Caltabellotta degustazioni, mostre e concerto degli Shakalab - Dal 10 al 12 ottobre Caltabellotta ospiterà l’edizione 2025 dell’Olio folk fest, la manifestazione che celebra l’olio extravergine d’oliva, la dieta mediterranea e la lunga vita. Lo riporta agrigentonotizie.it
“Le vie del cibo della lunga vita”: weekend nei Sicani dedicati all’olio nuovo, da Caltabellotta a Lucca Sicula - L'autunno siciliano profuma d'olio nuovo e i borghi dell'entroterra si preparano all'arrivo dell'oro verde. scrivolibero.it scrive