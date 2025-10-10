Olio folk fest | a Caltabellotta degustazioni mostre e concerto degli Shakalab

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre Caltabellotta ospiterà l’edizione 2025 dell’Olio folk fest, la manifestazione che celebra l’olio extravergine d’oliva, la dieta mediterranea e la lunga vita. Tre giornate ricche di incontri, laboratori, degustazioni e spettacoli che metteranno al centro il legame tra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: olio - folk

Olio folk fest: a Caltabellotta degustazioni, mostre e concerto degli Shakalab - Dal 10 al 12 ottobre Caltabellotta ospiterà l’edizione 2025 dell’Olio folk fest, la manifestazione che celebra l’olio extravergine d’oliva, la dieta mediterranea e la lunga vita. Lo riporta agrigentonotizie.it

olio folk fest caltabellotta“Le vie del cibo della lunga vita”: weekend nei Sicani dedicati all’olio nuovo, da Caltabellotta a Lucca Sicula - L'autunno siciliano profuma d'olio nuovo e i borghi dell'entroterra si preparano all'arrivo dell'oro verde. scrivolibero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Olio Folk Fest Caltabellotta