Olimpiadi 2026 Scende in pista anche Arpa

Atleti, allenatori, preparatori delle piste sanno quanto sono importanti le condizioni meteo per determinare la consistenza delle discese innevate. Anche la tecnologia dà una mano. A questo riguardo è in fase di test il servizio meteo personalizzato per Milano Cortina 2026 targato Arpa Lombardia, in coordinamento con Arpa Veneto e con le Province di Trento e Bolzano. A pochi mesi dall’evento olimpico, si affina il piano di assistenza meteo. Il lavoro del team, appositamente creato e formato da tecnici del Servizio idrometeorologico e del Centro neve e valanghe di Arpa Lombardia, garantirà, nelle località olimpiche lombarde dove sono previste gare, previsioni meteo localizzate, warning tempestivi per condizioni meteo avverse e un monitoraggio nivometeorologico specifico outdoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

