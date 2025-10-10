Atleti, allenatori, preparatori delle piste sanno quanto sono importanti le condizioni meteo per determinare la consistenza delle discese innevate. Anche la tecnologia dà una mano. A questo riguardo è in fase di test il servizio meteo personalizzato per Milano Cortina 2026 targato Arpa Lombardia, in coordinamento con Arpa Veneto e con le Province di Trento e Bolzano. A pochi mesi dall’evento olimpico, si affina il piano di assistenza meteo. Il lavoro del team, appositamente creato e formato da tecnici del Servizio idrometeorologico e del Centro neve e valanghe di Arpa Lombardia, garantirà, nelle località olimpiche lombarde dove sono previste gare, previsioni meteo localizzate, warning tempestivi per condizioni meteo avverse e un monitoraggio nivometeorologico specifico outdoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026. Scende in pista anche Arpa