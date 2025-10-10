Ogni quanto bisogna pulire le orecchie dei bambini? La risposta dell'esperta

Secondo gli esperti, il orecchie dei bambini non hanno bisogno di pulizie frequenti: il cerume è infatti una difesa naturale che si espelle da solo. Sconsigliato pertanto l’uso di cotton fioc o rimedi “fai da te”, che possono provocare infezioni o danni al timpano. Solo in caso di dolore, cattivo odore o cerume di colore anomalo è bene rivolgersi al pediatra. 🔗 Leggi su Fanpage.it