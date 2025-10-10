Ogni quanto bisogna pulire le orecchie dei bambini? La risposta dell'esperta

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli esperti, il orecchie dei bambini non hanno bisogno di pulizie frequenti: il cerume è infatti una difesa naturale che si espelle da solo. Sconsigliato pertanto l’uso di cotton fioc o rimedi “fai da te”, che possono provocare infezioni o danni al timpano. Solo in caso di dolore, cattivo odore o cerume di colore anomalo è bene rivolgersi al pediatra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ogni - bisogna

Giulia Ligresti e il destino di Milano: “Ogni scandalo ferma la città per anni. Bisogna ridare dignità ai quartieri e alle persone”

Winx Club: The Magic is Back, Iginio Straffi: "Come Spider-Man, ogni tanto bisogna riavviare la storia"

David carica i tifosi della Juve per lo Scudetto: «Ogni stagione può essere quella buona. Bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo»

Come pulire occhi e orecchie al neonato - Revisione scientifica a cura di Chiara Losa, infermiera pediatrica e consulente per l'allattamento IBCLC nei Consultori Familiari Integrati dell’ ASST Fatebenefratelli Sacco. Riporta corriere.it

Bastoncini per orecchie, ogni giornonegli Usa 34 bambini in ospedale - I bastoncini pulire per le orecchie sono pericolosi: l’ennesima conferma arriva da uno studio dell’Università dell’Ohio pubblicato sul Journal of Pediatrics secondo cui ogni giorno negli Stati Uniti ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ogni Bisogna Pulire Orecchie