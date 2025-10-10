Ogni quanto bisogna pulire le orecchie dei bambini? La risposta dell'esperta
Secondo gli esperti, il orecchie dei bambini non hanno bisogno di pulizie frequenti: il cerume è infatti una difesa naturale che si espelle da solo. Sconsigliato pertanto l’uso di cotton fioc o rimedi “fai da te”, che possono provocare infezioni o danni al timpano. Solo in caso di dolore, cattivo odore o cerume di colore anomalo è bene rivolgersi al pediatra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come pulire occhi e orecchie al neonato - Revisione scientifica a cura di Chiara Losa, infermiera pediatrica e consulente per l'allattamento IBCLC nei Consultori Familiari Integrati dell’ ASST Fatebenefratelli Sacco. Riporta corriere.it
Bastoncini per orecchie, ogni giornonegli Usa 34 bambini in ospedale - I bastoncini pulire per le orecchie sono pericolosi: l’ennesima conferma arriva da uno studio dell’Università dell’Ohio pubblicato sul Journal of Pediatrics secondo cui ogni giorno negli Stati Uniti ... Secondo corriere.it