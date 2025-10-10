Oggi è la Giornata della Salute Mentale | 1 persona su 7 ha un disturbo
La Giornata della Salute Mentale si celebra oggi 10 ottobre. La ricorrenza nasce per sensibilizzare la popolazione in merito al delicatissimo tema della salute psichica, e soprattutto per cercare di colmare il divario di accesso alle cure. L’appello, infatti, parte dall’ Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), che richiama governi e sistemi sanitari ad affrontare al meglio questa crisi. Giornata della Salute Mentale, disturbi in aumento tra i giovani. In Italia i disturbi mentali colpiscono ben 1 italiano su 6. Sono infatti circa 16 milioni le persone colpite, con un trend in crescita. Di questi 16 milioni, il 75% combatte con un disturbo che si sviluppa prima dei 25 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla - La salute mentale è la base del nostro equilibrio, tanto quanto quella fisica. Riporta iodonna.it
Giornata della salute mentale. Depressione e ansia in aumento, ma pochi ricevono cure - Nel nostro Paese cresce la domanda di cura, con un aumento dei ricoveri nei reparti psichiatrici ospedalieri così come delle consulenze psichiatriche nei Pronto Soccorso. Da tp24.it