Oggi è la Giornata della Salute Mentale | 1 persona su 7 ha un disturbo

La Giornata della Salute Mentale si celebra oggi 10 ottobre. La ricorrenza nasce per sensibilizzare la popolazione in merito al delicatissimo tema della salute psichica, e soprattutto per cercare di colmare il divario di accesso alle cure. L’appello, infatti, parte dall’ Oms (l’Organizzazione Mondiale della Sanità), che richiama governi e sistemi sanitari ad affrontare al meglio questa crisi. Giornata della Salute Mentale, disturbi in aumento tra i giovani. In Italia i disturbi mentali colpiscono ben 1 italiano su 6. Sono infatti circa 16 milioni le persone colpite, con un trend in crescita. Di questi 16 milioni, il 75% combatte con un disturbo che si sviluppa prima dei 25 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

