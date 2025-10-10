Oggi a Paupisi i funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone uccisi a colpi di pietra dal marito e padre

Nella chiesa di Santa Maria del Bosco l'ultimo addio e Elisabetta Polcino e Cosimo Ocone, uccisi da Salvatore Ocone, marito della donna e padre del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Duplice omicidio Paupisi, Elisa uccisa con una pietra di 12 chili: oggi l'autopsia sul figlio Cosimo

Tragedia di Paupisi, oggi i funerali di madre e figlio: cordoglio e lutto cittadino - Verranno celebrati a Paupisi oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco i funerali di Elisa Polcino, 49 anni, e del figlio Cosimo Ocone, 15 anni, uccisi nella loro abitazione ... Come scrive ilmattino.it