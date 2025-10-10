Lei si chiama Jayci Underwood e non stiamo per parlare di uno spin off di House of Cards ma di una storia vera, che arriva da Instagram e da People. La creator che vive in Arizona ha deciso di offrire 500 dollari (circa 460 euro) a chi le suggerisce il nome giusto per suo figlio. Underwood ha raccontato la sua decisione di affidarsi a un professionista dei nomi sui social e il suo video è diventato quasi subito virale, con molti commenti e suggerimenti, tanto che People ha deciso di intervistare la mamma. “Il nome è la cosa più importante”, ha detto la 34enne incinta del terzo figlio. E ancora: “È qualcosa con cui saranno conosciuti per il resto della loro vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Offre 460 euro su Instagram a chi la aiuterà a trovare un nome per suo figlio e quello che succede stupisce anche lei: la storia di Jayci Underwood