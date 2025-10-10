Offline per un giorno ecco la prima domenica ' detox' senza telefonino | spazio a giochi e incontri

Offline per un giorno lasciando, invece, spazio a laboratori, incontri, giochi, flash mob. Domenica in Emilia-Romagna sarà la prima domenica detox (così una volta al mese, fino a maggio 2026), l’iniziativa nata dal confronto con i professionisti e le famiglie agli Stati generali dell’Infanzia e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In Emilia Romagna la domenica diventa "digital detox" - L'iniziativa voluta dalla giunta regionale parte il 12 ottobre: finanziati i Comuni che propongono attività offline per le famiglie: dai musei gratis ai ... Lo riporta avvenire.it

