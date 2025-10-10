Officine giovani rubato il manifesto di Giulia Cecchettin

Udinetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli spazi di Officine giovani – lo spazio di aggregazione giovanile del Comune di Udine, dell'associazione Get up e del circolo Arci Cas'aupa – sono stati sottratti due manifesti. Si tratta di un banner che rappresenta Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio nel 2023, realizzato dall'artista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: officine - giovani

