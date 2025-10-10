Offese a Napoli e ai napoletani | Manfredi revochi la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Tempo di lettura: 2 minuti “Le parole di Francesca Albanese, che ha tentato maldestramente di essere ironica affermando di essere rimasta sorpresa dalle manifestazioni a favore di Gaza: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare..”. Rappresentano un insulto intollerabile alla dignità della nostra città e dei suoi cittadini. Chi discrimina Napoli e i napoletani con frasi sprezzanti e stereotipi vecchi di decenni non può essere insignito della nostra cittadinanza onoraria, che dovrebbe essere un simbolo di rispetto, gratitudine e riconoscimento verso chi contribuisce a onorare il nome della città, non a denigrarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Offese a Napoli e ai napoletani: “Manfredi revochi la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”

