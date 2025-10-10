Offese a Napoli e ai napoletani | Manfredi revochi la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Le parole di Francesca Albanese, che ha tentato maldestramente di essere ironica affermando di essere rimasta sorpresa dalle manifestazioni a favore di Gaza: “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanesi, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare..”. Rappresentano un insulto intollerabile alla dignità della nostra città e dei suoi cittadini. Chi discrimina Napoli e i napoletani con frasi sprezzanti e stereotipi vecchi di decenni non può essere insignito della nostra cittadinanza onoraria, che dovrebbe essere un simbolo di rispetto, gratitudine e riconoscimento verso chi contribuisce a onorare il nome della città, non a denigrarlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

offese a napoli e ai napoletani manfredi revochi la cittadinanza onoraria a francesca albanese

© Anteprima24.it - Offese a Napoli e ai napoletani: “Manfredi revochi la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”

In questa notizia si parla di: offese - napoli

Napoli, il bilancio di Ferragosto per Manfredi: «Eventi, cultura e mare: città rinata» - Sindaco Gaetano Manfredi da Ferragosto 2024 a Ferragosto 25: quali sono le spine e quali invece le rose che ha trovato in questo percorso? Lo riporta ilmattino.it

Noi non siamo Napoletani, l'unicità di Napoli vista dagli occhi di chi, da fuori, l'ha scelta come la propria città - In questo docufilm la città viene raccontata secondo questa prospettiva, attraverso le numerose storie ... mymovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Offese Napoli Napoletani Manfredi