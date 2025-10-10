Offerti 4mila euro più ' bonus' per affittare casa a una escort per due mesi | il business a luci rosse a Torino
“Non molti anni fa mi avevano offerto quattromila euro per lasciare la casa per due mesi”, racconta Francesco, 55 anni. L’appartamento in cui viveva all'epoca era una casa indipendente nella zona pedonale della Crocetta, il Fante, nel quartiere tra i più eleganti di Torino. “Al mese pagavo, per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: offerti - 4mila
Misericordia Olmo-Perugia. Oltre 4mila servizi offerti
Ferrara, oltre 10mila “messaggi hot” in un mese da prof ad alunna 12enne, offerti €4mila per evitare processo, no della ragazza: “Cifra irrisoria”
La compagnia tedesca, primo azionista di ITA dallo scorso gennaio, annuncia un piano di riduzione drastico dei costi e 4mila esuberi entro il 2030. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e accorpamenti al centro del piano di sopravvivenza - facebook.com Vai su Facebook
Tesla Model 3 RWD, bonus di 4mila euro in aggiunta a incentivi - Il marchio Tesla propone un'iniziativa per il mercato italiano relativa alla Model 3 a trazione posteriore. Si legge su ansa.it